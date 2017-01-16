無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
日中のデータ - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1432
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
この指標は、現在の銘柄の重要なデータをチャートウィンドウに表示します。
簡単なマウスクリックで指標と対話することが可能になりました。このコードは、hide/showボタンをクリックするだけで、何かを非表示/表示することができるように実装されています。
.
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16635
ギャン高低アクティベータ
このバージョンでは、トレンドを変更しようとする場合に破損する必要のあるチャネルが表示されます。One More Average
この指標のアイデアは簡単です。出来るだけ多くの他の移動平均を「模倣する」ことです。