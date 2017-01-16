コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

日中のデータ - MetaTrader 5のためのインディケータ

Mladen Rakic
この指標は、現在の銘柄の重要なデータをチャートウィンドウに表示します。
簡単なマウスクリックで指標と対話することが可能になりました。このコードは、hide/showボタンをクリックするだけで、何かを非表示/表示することができるように実装されています。

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16635

