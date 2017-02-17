無料でロボットをダウンロードする方法を見る
MACDCandleTrend - MetaTrader 5のためのインディケータ
これはMACDCandle指標ローソク足の色を売買シグナルとして使用するセマフォシグナル指標です。
図1 MACDCandleTrend指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16616
