コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

MACDCandleTrend - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1076
評価:
(13)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

これはMACDCandle指標ローソク足の色を売買シグナルとして使用するセマフォシグナル指標です。

図1　MACDCandleTrend指標

図1　MACDCandleTrend指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16616

Exp_Trigger_Line Exp_Trigger_Line

Trigger_Line指標のシグナルに基づいたExp_Trigger_Lineエキスパートアドバイザーです。

Trigger_Line_HTF Trigger_Line_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むTrigger_Line指標です。

XMACandles XMACandles

ローソク足としてのXMA指標です。

BrainTrend1Sig_Alert BrainTrend1Sig_Alert

BrainTrend1Sig_Alertセマフォシグナル指標は、アラート、電子メール、及びプッシュ通知を備えています。