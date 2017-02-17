コードベースセクション
ZigZag_NK_Color_Price - MetaTrader 5のためのインディケータ

ジグザグのピーク値の価格ラベルを持つジグザグです。

図1　ZigZag_NK_Color_Price指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16630

