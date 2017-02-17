コードベースセクション
Exp_Trigger_Line - MetaTrader 5のためのエキスパート

\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
Trigger_Line.mq5 (29.27 KB) ビュー
\MQL5\Experts\
Exp_Trigger_Line.mq5 (15.11 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

Trigger_Line指標のシグナルに基づいたExp_Trigger_Lineエキスパートアドバイザーです。 シグナルは、指標のメインラインとシグナルラインが交差して指標の雲の色に変化がある場合、バーが閉じるときに形成されます。

このエキスパートアドバイザーの実行にはコンパイルされたTrigger_Line.ex5指標ファイルが必要です。このファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供する Expert Adviser の使用、また、注文を出す際のストップロス及びテイクプロフィットのオプション設定を可能にすることにご注意ください。 以下のリンクではライブラリのより多くのバリアントをダウンロードすることができます： 取引アルゴリズム

下記の検証では Expert Adviser のデフォルト入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。

図1　チャートでの取引の例

H4での2015のGBPUSDのテスト結果：

図2　テスト結果チャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16615

Trigger_Line_HTF Trigger_Line_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むTrigger_Line指標です。

ZigZag_MACDCandle ZigZag_MACDCandle

MACDCandle指標ローソク足に基づいたジグザグです。

MACDCandleTrend MACDCandleTrend

これは、MACDCandle指標ローソク足の色を売買シグナルとして使用するセマフォシグナル指標です。

XMACandles XMACandles

ローソク足としてのXMA指標です。