Expert Advisors

Exp_Trigger_Line - Experte für den MetaTrader 5

\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
Trigger_Line.mq5 (29.27 KB) ansehen
\MQL5\Experts\
Exp_Trigger_Line.mq5 (15.11 KB) ansehen
Der Exp_Trigger_Line Expert Advisor basiert auf den Signalen des Trigger_Line Indikators. Das Signal wird im Moment des Schließens eines Balkens generiert, wenn sich die Hauptlinie und die Signallinie des Indikators gekreuzt und sich die Farbe der Signalwolke geändert hat.

Der generierte Expert Advisors benötigt die kompilierte Datei Trigger_Line.ex5. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Es ist zu beachten, dass die TradeAlgorithms.mqh Datei für die Verwendung von Expert Advisors bei Brokern entworfen wurde, die einen nonzero Spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit der Eröffnung einer Position zu setzen. Andere Varianten dieser Bibliothek können unter Trade Algorithms heruntergeladen werden.

Bei den unten angeführten Tests wurden die Standardparameter des Expert Advisors verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Beispiele für Trades auf dem Chart

Testergebnisse für 2015 für GBPUSD H4:

Abb. 2. Chart der Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16615

Trigger_Line_HTF Trigger_Line_HTF

Der Trigger_Line Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.

ZigZag_MACDCandle ZigZag_MACDCandle

ZigZag basierend auf den Kerzen des MACDCandle Indikators.

MACDCandleTrend MACDCandleTrend

Ein Semaphor-Signalindikator, der die Änderung der Kerzenfarbe des MACDCandle Indikators als Handelssignal verwendet.

XMACandles XMACandles

Der XMA Indikator realisiert als Folge von Kerzen.