请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Exp_Trigger_Line EA交易是基于 Trigger_Line 指标信号的。当柱关闭时，如果有指标主线和信号线的交叉，以及有指标云颜色的改变时会生成信号。
本EA交易需要编译好的 Trigger_Line.ex5 指标文件才能正确运行，把它放到 terminal_data_folder\MQL5\Indicators 目录下。
请注意，TradeAlgorithms.mqh 库文件使得可以在提供非零点差以及在建立仓位的同时可以设置止损和获利的经济商帐户中使用EA交易。您可以在下面的链接中下载库的更多版本: 交易算法(Trade Algorithms)。
在以下显示的测试中，使用了默认的 EA 交易输入参数值，在测试中没有使用止损和获利。
图 1. 图表上交易的示例
在2015年 GBPUSD H4 上的测试结果:
图 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16615
Trigger_Line_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 Trigger_Line 指标。ZigZag_MACDCandle
基于 MACDCandle 指标烛形的之字转向指标(ZigZag)。
MACDCandleTrend
这是一个使用了 MACDCandle 指标烛形的颜色作为交易信号的信号灯信号指标。XMACandles
XMA 指标的烛形模式。