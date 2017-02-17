ASCtrendセマフォシグナル指標は、アラート、電子メール、及びプッシュ通知を備えています。

MACDCandle指標ローソク足に基づいたジグザグです。

Trigger_Line指標のシグナルに基づいたExp_Trigger_Lineエキスパートアドバイザーです。

これは、MACDCandle指標ローソク足の色を売買シグナルとして使用するセマフォシグナル指標です。