無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Trigger_Line_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1107
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むTTrigger_Line指標です。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
この指標にはTrigger_Line.mq5指標ファイルが必要です。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。
図1 Trigger_Line_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16614
ZigZag_MACDCandle
MACDCandle指標ローソク足に基づいたジグザグです。ASCtrendAlert
ASCtrendセマフォシグナル指標は、アラート、電子メール、及びプッシュ通知を備えています。
Exp_Trigger_Line
Trigger_Line指標のシグナルに基づいたExp_Trigger_Lineエキスパートアドバイザーです。MACDCandleTrend
これは、MACDCandle指標ローソク足の色を売買シグナルとして使用するセマフォシグナル指標です。