ポケットに対して
インディケータ

ZigZag_MACDCandle - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1868
評価:
(32)
パブリッシュ済み:
MACDCandle指標ローソク足に基づいたジグザグです。

図1　ZigZag_MACDCandle指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16605

ASCtrendAlert ASCtrendAlert

ASCtrendセマフォシグナル指標は、アラート、電子メール、及びプッシュ通知を備えています。

Trigger_Line Trigger_Line

これは、移動平均とその平滑化を使用するトレンドフォロー指標です。アラート、電子メール、プッシュ通知機能が備えられています。

Trigger_Line_HTF Trigger_Line_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むTrigger_Line指標です。

Exp_Trigger_Line Exp_Trigger_Line

Trigger_Line指標のシグナルに基づいたExp_Trigger_Lineエキスパートアドバイザーです。