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Exp_Trigger_Line - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2194
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Experts\
Exp_Trigger_Line.mq5 (15.11 KB) просмотр
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
Trigger_Line.mq5 (29.27 KB) просмотр
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Эксперт Exp_Trigger_Line построен на основе сигналов индикатора Trigger_Line. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара в случае, если произошло пересечение основной и сигнальной линий индикатора и изменился цвет сигнального облака.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Trigger_Line.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2015 год на GBPUSD H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

Trigger_Line_HTF Trigger_Line_HTF

Индикатор Trigger_Line с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Удобное использование индикаторов Удобное использование индикаторов

Публикую 6 классов, написанных для удобного и понятного использования индикаторов в своем коде.

MACDCandleTrend MACDCandleTrend

Семафорный сигнальный индикатор с использованием в качестве торговых сигналов изменение цвета свечек индикатора MACDCandle.

Envelopes ATR MT5 Envelopes ATR MT5

Индикатор показывает отклонение верхней и нижней границы диапазона колебаний символа, рассчитанный по ATR этого символа.