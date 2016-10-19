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Exp_Trigger_Line - эксперт для MetaTrader 5
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Эксперт Exp_Trigger_Line построен на основе сигналов индикатора Trigger_Line. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара в случае, если произошло пересечение основной и сигнальной линий индикатора и изменился цвет сигнального облака.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Trigger_Line.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2015 год на GBPUSD H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
Индикатор Trigger_Line с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Удобное использование индикаторов
Публикую 6 классов, написанных для удобного и понятного использования индикаторов в своем коде.
Семафорный сигнальный индикатор с использованием в качестве торговых сигналов изменение цвета свечек индикатора MACDCandle.Envelopes ATR MT5
Индикатор показывает отклонение верхней и нижней границы диапазона колебаний символа, рассчитанный по ATR этого символа.