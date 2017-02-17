WPRオシレータに基づいたジグザグです。

ストキャスティックスに基づいたジグザグです。

値がフラクタルラベルとして表示されたジグザグです。

この指標は、銘柄の振動範囲の上下の境界線の偏差を表示します。偏差は銘柄のATRに基づきます。