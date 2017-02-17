無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ZigZag_NK_Arrows - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 986
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
値がフラクタルラベルとして表示されたジグザグです。
ラベルはオリジナルのジグザグの極値と同様に再描画されます。
図1 ZigZag_NK_Arrows指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16592
ZigZag_MACD
MACDヒストグラムに基づいたジグザグです。ZigZag_Stochastic
ストキャスティックスに基づいたジグザグです。
エンベローブ ATR MT5
この指標は、銘柄の振動範囲の上下の境界線の偏差を表示します。偏差は銘柄のATRに基づきます。ZigZag_RSICandleV2
RSICandleV2指標ローソク足に基づいたジグザグです。