記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ZigZag_MomentumCandle - MetaTrader 5のためのインディケータ
991
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
MomentumCandle指標ローソク足に基づいたジグザグです。
図1 ZigZag_MomentumCandle指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16597
ZigZag_RSICandleV2
RSICandleV2指標ローソク足に基づいたジグザグです。エンベローブ ATR MT5
この指標は、銘柄の振動範囲の上下の境界線の偏差を表示します。偏差は銘柄のATRに基づきます。
Trigger_Line
これは、移動平均とその平滑化を使用するトレンドフォロー指標です。アラート、電子メール、プッシュ通知機能が備えられています。ASCtrendAlert
ASCtrendセマフォシグナル指標は、アラート、電子メール、及びプッシュ通知を備えています。