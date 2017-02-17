コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

ZigZag_MomentumCandle - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
991
評価:
(12)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

MomentumCandle指標ローソク足に基づいたジグザグです。

図1　ZigZag_RMomentumCandle指標

図1　ZigZag_MomentumCandle指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16597

ZigZag_RSICandleV2 ZigZag_RSICandleV2

RSICandleV2指標ローソク足に基づいたジグザグです。

エンベローブ ATR MT5 エンベローブ ATR MT5

この指標は、銘柄の振動範囲の上下の境界線の偏差を表示します。偏差は銘柄のATRに基づきます。

Trigger_Line Trigger_Line

これは、移動平均とその平滑化を使用するトレンドフォロー指標です。アラート、電子メール、プッシュ通知機能が備えられています。

ASCtrendAlert ASCtrendAlert

ASCtrendセマフォシグナル指標は、アラート、電子メール、及びプッシュ通知を備えています。