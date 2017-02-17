この指標は、銘柄の振動範囲の上下の境界線の偏差を表示します。偏差は銘柄のATRに基づきます。

RSICandleV2指標ローソク足に基づいたジグザグです。

これは、移動平均とその平滑化を使用するトレンドフォロー指標です。アラート、電子メール、プッシュ通知機能が備えられています。

ASCtrendセマフォシグナル指標は、アラート、電子メール、及びプッシュ通知を備えています。