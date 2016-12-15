無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Blau T3 ECO - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Mladen Rakic
- ビュー:
- 1383
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
W.BlauによるT3エルゴードローソク足オシレータはモメンタム指標です。それはローソク足に基づいていて、ローソク足の実体の大きさと方向を操作します。他のモメンタム指標と異なり、Blau T3 ECOは価格ギャップの影響を受けません。
この指標を使用する最も簡単な方法は、ゼロの上下の線の位置に基づいてトレンドを決定することです。別の方法は、勾配を追跡することです。
Blau T3 ergodic ローソク足は新しい表示タイプとスタイルを実装しています。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16520
