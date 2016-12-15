W.BlauによるT3エルゴードローソク足オシレータはモメンタム指標です。それはローソク足に基づいていて、ローソク足の実体の大きさと方向を操作します。他のモメンタム指標と異なり、Blau T3 ECOは価格ギャップの影響を受けません。



この指標を使用する最も簡単な方法は、ゼロの上下の線の位置に基づいてトレンドを決定することです。別の方法は、勾配を追跡することです。



Blau T3 ergodic ローソク足は新しい表示タイプとスタイルを実装しています。



