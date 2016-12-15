無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
追加的なフィルタ付きのALMA - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Mladen Rakic
- ビュー:
- 1405
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
オリジナルのALMA（Arnaud Legoux Moving Average）指標は、移動平均を2回適用することで価格変動を小さくし、トレンドを向上させます。ALMAの要点は著者のウェブサイトに記載されています。
これは指標のバリエーションで、追加のフィルタと浮動レベルを持ちます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16517
Blau T3 ECO
新しい表示タイプとスタイルを持つBlau T3 ergodicローソク足オシレータ適応ラゲール
通常の20種類の価格設定の適応ラゲールフィルタ