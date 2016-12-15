コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

追加的なフィルタ付きのALMA - MetaTrader 5のためのインディケータ

発行者:
Mladen Rakic
ビュー:
1405
評価:
(30)
パブリッシュ済み:
Alma_1_3.mq5 (11.33 KB)
オリジナルのALMA（Arnaud Legoux Moving Average）指標は、移動平均を2回適用することで価格変動を小さくし、トレンドを向上させます。ALMAの要点は著者のウェブサイトに記載されています。 

これは指標のバリエーションで、追加のフィルタと浮動レベルを持ちます。



元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16517

