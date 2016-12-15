コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

UniOscillator - MetaTrader 5のためのインディケータ

発行者:
Mladen Rakic
ビュー:
981
評価:
(21)
パブリッシュ済み:
このオシレーターは、色のついた買われ過ぎ/売られ過ぎ領域を持つRSIに基づいています。配色は設定で変更できます。

入力パラメータ：

  • オシレータの計算期間
  • 適用価格（22種類の標準セット）
  • 上下限
  • 色の変化の瞬間（勾配の変化、外側レベルの交差、またはミドルラインの交差）


