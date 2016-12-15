無料でロボットをダウンロードする方法を見る
UniOscillator - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Mladen Rakic
ビュー: 981
- 981
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
このオシレーターは、色のついた買われ過ぎ/売られ過ぎ領域を持つRSIに基づいています。配色は設定で変更できます。
入力パラメータ：
- オシレータの計算期間
- 適用価格（22種類の標準セット）
- 上下限
- 色の変化の瞬間（勾配の変化、外側レベルの交差、またはミドルラインの交差）
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16507