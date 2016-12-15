コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

4MAローソク足 - MetaTrader 5のためのインディケータ

mladen | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
発行者:
Mladen Rakic
ビュー:
1429
評価:
(25)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

それは単に、始値、終値、高値、安値の4つの平均に基づくローソク足を表示します。4つの基本タイプ（単純、平滑、線形重み付け、指数関数）の平均が含まれています。

計算期間はいろいろと試されてみることをおすすめします。

 


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16506

MAリボン MAリボン

この指標は、高速MAと低速MAが交差する領域を示します。

新バーアラータ 新バーアラータ

この指標は、新しいバーが形成されたときにアラートを送信します。

UniOscillator UniOscillator

RSIに基き、調整可能な期間と配色を持つオシレータ

コンポジットRSI コンポジットRSI

平滑された価格を使用するRSIのもう一つのバージョン