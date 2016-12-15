無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
4MAローソク足 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Mladen Rakic
- ビュー:
- 1429
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
それは単に、始値、終値、高値、安値の4つの平均に基づくローソク足を表示します。4つの基本タイプ（単純、平滑、線形重み付け、指数関数）の平均が含まれています。
計算期間はいろいろと試されてみることをおすすめします。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16506
UniOscillator
RSIに基き、調整可能な期間と配色を持つオシレータコンポジットRSI
平滑された価格を使用するRSIのもう一つのバージョン