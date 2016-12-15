無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ローソク足、任意の秒 - MetaTrader 5のためのインディケータ
Mladen Rakic
- 7899
この指標は、バーベースでもティックベースでもありません。それは厳密に時間に基づいて動作します。秒数で指定した期間の始値、終値、高値、安値を持った新しいバーを生成します。このバージョンはティックには全く依存しません（週末にも機能しますが、値段の変更がないので平な線を描きます）。通常のセッションでティックが出現しなくてもデータの表示が可能です。
また、同じ設定で同じ指標の複数のインスタンスを異なる時間で開始した場合は同じ「チャート」は生成されないことにご注意ください。データは異なるでしょう。 追記：オフラインデータの生成ではありません。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16482
