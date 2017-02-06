無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Background_JSatlCandle_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1009
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
この指標はDRAW_FILLINGバッファを使用してより長い時間枠のJSatlCandleローソク足を色で塗りつぶされた長方形として描画します。
長方形はJSatlCandle指標のローソク足の色の変化に応じて塗られます。
トレンド方向に応じて、ローソク足の実体は緑または赤、髭は石灰または桃色で塗られます。
コンパイルされた JSatl及びJSatlCandle指標ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\ に配置します。
図1 Background_JSatlCandle_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16436
JSatl_Digit_System_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むJSatl_Digit_System指標です。Exp_Bear_Bulls_Power
Exp_Bear_Bulls_PowerエキスパートアドバイザーはBear_Bulls_Power指標の色の変化に基づいています。
FloatPivot_Digit_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むFloatPivot_Digit_HTF指標です。Exp_i4_DRF_v3
Exp_i4_DRF_v3エキスパートアドバイザーはi4_DRF_v3指標の色の変化に基づいています。