この指標はDRAW_FILLINGバッファを使用してより長い時間枠のJSatlCandleローソク足を色で塗りつぶされた長方形として描画します。

長方形はJSatlCandle指標のローソク足の色の変化に応じて塗られます。

トレンド方向に応じて、ローソク足の実体は緑または赤、髭は石灰または桃色で塗られます。

コンパイルされた JSatl及びJSatlCandle指標ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\ に配置します。

図1 Background_JSatlCandle_HTF指標