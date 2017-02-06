コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Background_JSatlCandle_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

この指標はDRAW_FILLINGバッファを使用してより長い時間枠のJSatlCandleローソク足を色で塗りつぶされた長方形として描画します。

長方形はJSatlCandle指標のローソク足の色の変化に応じて塗られます。

トレンド方向に応じて、ローソク足の実体は緑または赤、髭は石灰または桃色で塗られます。

コンパイルされた JSatl及びJSatlCandle指標ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\ に配置します。

図1　Background_JSatlCandle_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16436

