Индикатор, рисующий свечи индикатора JSatlCandle с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.

Цветная заливка для прямоугольников происходит в соответствии с изменениями цвета свечек индикатора JSatlCandle.

В зависимости от направления тренда тело свечи окрашивается зеленый или красный цвета, а тени окрашиваются в салатовый или розовый цвета соответственно.

Для работы индикатора в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированных файлов индикаторов JSatl и JSatlCandle.

Рис.1. Индикатор Background_JSatlCandle_HTF