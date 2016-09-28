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Background_JSatlCandle_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор, рисующий свечи индикатора JSatlCandle с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.
Цветная заливка для прямоугольников происходит в соответствии с изменениями цвета свечек индикатора JSatlCandle.
В зависимости от направления тренда тело свечи окрашивается зеленый или красный цвета, а тени окрашиваются в салатовый или розовый цвета соответственно.
Для работы индикатора в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированных файлов индикаторов JSatl и JSatlCandle.
Рис.1. Индикатор Background_JSatlCandle_HTF
Эксперт Exp_Bear_Bulls_Power построен на основе изменения цвета индикатора Bear_Bulls_Power.JSatl_Digit_System_HTF
Индикатор JSatl_Digit_System с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Индикатор FloatPivot_Digit_HTF с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Exp_i4_DRF_v3
Эксперт Exp_i4_DRF_v3 построен на основе изменения цвета индикатора i4_DRF_v3.