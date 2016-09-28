CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Background_JSatlCandle_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1970
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор, рисующий свечи индикатора JSatlCandle с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.

Цветная заливка для прямоугольников происходит в соответствии с изменениями цвета свечек индикатора JSatlCandle.

В зависимости от направления тренда тело свечи окрашивается зеленый или красный цвета, а тени окрашиваются в салатовый или розовый цвета соответственно.

Для работы индикатора в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированных файлов индикаторов JSatl и JSatlCandle.

Рис.1. Индикатор Background_JSatlCandle_HTF

Рис.1. Индикатор Background_JSatlCandle_HTF

Exp_Bear_Bulls_Power Exp_Bear_Bulls_Power

Эксперт Exp_Bear_Bulls_Power построен на основе изменения цвета индикатора Bear_Bulls_Power.

JSatl_Digit_System_HTF JSatl_Digit_System_HTF

Индикатор JSatl_Digit_System с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

FloatPivot_Digit_HTF FloatPivot_Digit_HTF

Индикатор FloatPivot_Digit_HTF с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_i4_DRF_v3 Exp_i4_DRF_v3

Эксперт Exp_i4_DRF_v3 построен на основе изменения цвета индикатора i4_DRF_v3.