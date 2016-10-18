CodeBaseSecciones
Background_JSatlCandle_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Indicador que dibuja velas del indicador JSatlCandle desde un marco temporal mayor con rectángulos coloreados, usando los búfers DRAW_FILLING.

El coloreado de los rectángulos tiene lugar de acuerdo con los cambios de color de las velas del indicador JSatlCandle.

Dependiendo de la dirección de la tendencia, el cuerpo de la vela adquirirá color verde o rojo, y la sombra adquirirá color verde claro o rosa, respectivamente.

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators del terminal de cliente tienen que existir los archivos compilados de los indicadores JSatl y JSatlCandle.

Fig. 1. Indicador Background_JSatlCandle_HTF

