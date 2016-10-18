Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Background_JSatlCandle_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1049
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador que dibuja velas del indicador JSatlCandle desde un marco temporal mayor con rectángulos coloreados, usando los búfers DRAW_FILLING.
El coloreado de los rectángulos tiene lugar de acuerdo con los cambios de color de las velas del indicador JSatlCandle.
Dependiendo de la dirección de la tendencia, el cuerpo de la vela adquirirá color verde o rojo, y la sombra adquirirá color verde claro o rosa, respectivamente.
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators del terminal de cliente tienen que existir los archivos compilados de los indicadores JSatl y JSatlCandle.
Fig. 1. Indicador Background_JSatlCandle_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16436
Indicador JSatl_Digit_System con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.Exp_Bear_Bulls_Power
El experto Exp_Bear_Bulls_Power está construido sobre la base del cambio de color del indicador Bear_Bulls_Power.
Indicador FloatPivot_Digit_HTF con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.Exp_i4_DRF_v3
El experto Exp_i4_DRF_v3 está construido sobre la base del cambio de color del indicador i4_DRF_v3.