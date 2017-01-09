CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Background_JSatlCandle_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
952
Avaliação:
(13)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador plota velas do indicador JSatlCandle a partir do timeframe maior usando retângulos coloridos com ajuda dos buffers DRAW_FILLING.

Os retângulos são coloridos de acordo com as alterações de cor das velas do indicador JSatlCandle.

Dependendo da direção da tendência, o corpo da vela é pintado em verde ou vermelho, enquanto as sombras são pintadas em verde-claro ou cor-de-rosa respectivamente.

Para trabalhar com o indicador, coloque os arquivos dos indicadores compilados JSatl e JSatlCandle na pasta diretório_dados_do_terminal\MQL5\Indicators do terminal do cliente.

Fig.1. Indicador Background_JSatlCandle_HTF

Fig.1. Indicador Background_JSatlCandle_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16436

JSatl_Digit_System_HTF JSatl_Digit_System_HTF

Indicador JSatl_Digit_System com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

Exp_Bear_Bulls_Power Exp_Bear_Bulls_Power

O Expert Advisor Exp_Bear_Bulls_Power baseia-se nas alterações de cor do indicador Bear_Bulls_Power.

FloatPivot_Digit_HTF FloatPivot_Digit_HTF

Indicador FloatPivot_Digit_HTF com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

Exp_i4_DRF_v3 Exp_i4_DRF_v3

Expert Advisor Exp_i4_DRF_v3 plotado com base na alteração de cor do indicador i4_DRF_v3.