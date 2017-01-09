O indicador plota velas do indicador JSatlCandle a partir do timeframe maior usando retângulos coloridos com ajuda dos buffers DRAW_FILLING.

Os retângulos são coloridos de acordo com as alterações de cor das velas do indicador JSatlCandle.

Dependendo da direção da tendência, o corpo da vela é pintado em verde ou vermelho, enquanto as sombras são pintadas em verde-claro ou cor-de-rosa respectivamente.

Para trabalhar com o indicador, coloque os arquivos dos indicadores compilados JSatl e JSatlCandle na pasta diretório_dados_do_terminal\MQL5\Indicators do terminal do cliente.

Fig.1. Indicador Background_JSatlCandle_HTF