Background_JSatlCandle_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 952
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
O indicador plota velas do indicador JSatlCandle a partir do timeframe maior usando retângulos coloridos com ajuda dos buffers DRAW_FILLING.
Os retângulos são coloridos de acordo com as alterações de cor das velas do indicador JSatlCandle.
Dependendo da direção da tendência, o corpo da vela é pintado em verde ou vermelho, enquanto as sombras são pintadas em verde-claro ou cor-de-rosa respectivamente.
Para trabalhar com o indicador, coloque os arquivos dos indicadores compilados JSatl e JSatlCandle na pasta diretório_dados_do_terminal\MQL5\Indicators do terminal do cliente.
Fig.1. Indicador Background_JSatlCandle_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16436
