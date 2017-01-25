请观看如何免费下载自动交易
Background_JSatlCandle_HTF - MetaTrader 5脚本
已发布:
已更新:
本指标使用 DRAW_FILLING 缓冲区在较高时段中以彩色填充的矩形方式绘制 JSatlCandle 的烛形，
矩形中填充的颜色根据的是 JSatlCandle 指标烛形颜色的改变，
根据趋势的方向，烛体用绿色或者红色绘制，影子是蓝色或者粉色的。
把编译好的 JSatl 和 JSatlCandle 指标文件放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\ 目录下。
图1. Background_JSatlCandle_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16436
