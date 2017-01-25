本指标使用 DRAW_FILLING 缓冲区在较高时段中以彩色填充的矩形方式绘制 JSatlCandle 的烛形，

矩形中填充的颜色根据的是 JSatlCandle 指标烛形颜色的改变，

根据趋势的方向，烛体用绿色或者红色绘制，影子是蓝色或者粉色的。

把编译好的 JSatl 和 JSatlCandle 指标文件放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\ 目录下。

图1. Background_JSatlCandle_HTF 指标