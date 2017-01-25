代码库部分
Background_JSatlCandle_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1216
等级:
(13)
已发布:
已更新:
Background_JSatlCandle_HTF.mq5 (31.42 KB) 预览
JSatl.mq5 (6.8 KB) 预览
JSatlCandle.mq5 (15.27 KB) 预览
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

本指标使用 DRAW_FILLING 缓冲区在较高时段中以彩色填充的矩形方式绘制 JSatlCandle 的烛形，

矩形中填充的颜色根据的是 JSatlCandle 指标烛形颜色的改变，

根据趋势的方向，烛体用绿色或者红色绘制，影子是蓝色或者粉色的。

把编译好的 JSatl 和 JSatlCandle 指标文件放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\ 目录下。

图1. Background_JSatlCandle_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16436

