コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

Exp_i4_DRF_v3 - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
758
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
i4_DRF_v3.mq5 (10.91 KB) ビュー
\MQL5\Experts\
Exp_i4_DRF_v3.mq5 (14.76 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

Exp_i4_DRF_v3エキスパートアドバイザーはi4_DRF_v3指標の色の変化に基づいています。シグナルは指標ヒストグラムの色に変化があった場合にバーが閉じるときに形成されます。

このエキスパートアドバイザーの実行にはコンパイルされたi4_DRF_v3.ex5指標ファイルが必要です。このファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供する Expert Adviser の使用、また、注文を出す際のストップロスおよびテイクプロフィットのオプション設定を可能にすることにご注意ください。 ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。

下記の検証では、エキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。

図1　チャートでの約定の例

図1　チャートでの約定の例


H4での2015のGBPJPYのテスト結果：

図2　検証結果のチャート

図2　検証結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16438

FloatPivot_Digit_HTF FloatPivot_Digit_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むFloatPivot_Digit_HTF指標です。

Background_JSatlCandle_HTF Background_JSatlCandle_HTF

この指標はDRAW_FILLINGバッファを使用してより長い時間枠のJSatlCandleローソク足を色で塗りつぶされた長方形として描画します。

BeginnerAlert BeginnerAlert

この指標はトレンド極値（最大値と最小値）を表示し、これらは支持/抵抗ポイントとして使用できます。現在のトレンドのチャンネルを決定するのに便利です。アラート、電子メール、モバイルデバイスへのプッシュ通知送信機能を備えています。

Waddah_Attar_Pivot Waddah_Attar_Pivot

この指標は、バックテストによる日足、週足、月足のPivotを描画します。