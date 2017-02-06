コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

FloatPivot_Digit_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
807
評価:
(14)
パブリッシュ済み:
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むFloatPivot_Digit_HTF指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指標チャート期間（時間枠）

この指標にはFloatPivot_Digit.mq5指標ファイルが必要です。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

FloatPivot_Digit_HTF

図1　FloatPivot_Digit_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16437

