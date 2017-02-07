CodeBaseKategorien
Background_JSatlCandle_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Der Indikator, der die Kerzen des Indikators JSatlCandle von größerer Timeframe zeichnet, die mit der Rechtecke-Farbe unter Verwendung der DRAW_FILLING-Puffer gefüllt ist.

Die farbige Ausfüllung für die Rechtecke wird entsprechend den Veränderungen der Kerzen-Farbe des Indikators JSatlCandle durchgeführt.

Je nach der Richtung des Trends wird der Körper der Kerze in die grünen oder roten Farben gefärbt, und die Schatten werden entsprechend in die hellgrünen oder die rosen Farben gefärbt.

Für die Arbeit des Indikators müssen die kompilierten Dateien der Indikators JSatl und JSatlCandle im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.

in Abb.1. Der Indikator Background_JSatlCandle_HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16436

