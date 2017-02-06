私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
Exp_Bear_Bulls_Power - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 833
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
Exp_Bear_Bulls_PowerエキスパートアドバイザーはBear_Bulls_Power指標の色の変化に基づいています。シグナルは指標ヒストグラムの色に変化があった場合にバーが閉じるときに形成されます。
このエキスパートアドバイザーの実行にはコンパイルされたBear_Bulls_Power.ex5指標ファイルが必要です。このファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供する Expert Adviser の使用、また、注文を出す際のストップロスおよびテイクプロフィットのオプション設定を可能にすることにご注意ください。 ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。
下記の検証では、エキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。
図1 チャートでの約定の例
H4での2015のEURUSDのテスト結果：
図2 検証結果のチャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16428
Exp_JSatlCandleエキスパートアドバイザーはJSatlCandle指標のシグナルに基づいています。ATR_Channels_Cloud_Digit_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むATR_Channels_Cloud_Digit指標です。
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むJSatl_Digit_System指標です。Background_JSatlCandle_HTF
この指標はDRAW_FILLINGバッファを使用してより長い時間枠のJSatlCandleローソク足を色で塗りつぶされた長方形として描画します。