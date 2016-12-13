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Индикаторы

Harmonic Pattern Finder - индикатор для MetaTrader 5

Andre Enger
Andre Enger

Andre Enger

6 кодов 2 темы 91 комментарий
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
4909
Рейтинг:
(51)
Опубликован:
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Гармонические паттерны — класс паттернов на графике, основывающихся на 5 экстремумах цены, на пропорциях и соотношениях между ними. Поскольку эти соотношения и пропорции сложно обнаружить при визуальном наблюдении, при торговле на гармонических паттернах необходимы компьютеризированные инструменты. Этот индикатор помогает трейдеру в автоматическом нахождении и отображении любых гармонических паттернов — как уже существующих, так и еще только формирующихся. С помощью этого индикатора определяются 14 паттернов:

  • AB=CD
  • Гартли
  • Летучая мышь
  • Альтернативная летучая мышь
  • Бабочка
  • Краб
  • Deep Crab
  • Три движения
  • Шифр
  • Акула
  • 5-0
  • Nen Star
  • Черный лебедь
  • Белый лебедь

Индикацию каждого паттерна можно отдельно включить или выключить во входных параметрах. Дополнительные настройки отображения включают возможность установить лимит на количество точек по каждому типу паттерна, выбор цвета, а также максимальное количество баров, которое может охватываться паттерном. Последняя настройка связана еще и с использованием ЦП, где "максимальная история" (по умолчанию она выставлена в 1000 баров) устанавливает, как далеко в прошлое мы можем заглянуть при поиске паттернов. Паттерны не должны быть точно "загнанными" в рамки их определения, допускаются одинарные или диапазонные отклонения. Поскольу FastZZ Юрия Куликова используется для извлечения экстремумов, необходимо определить минимальный размер отклонения. Развивающиеся паттерны определяются по повторным проекциям и могут быть отключены для сохранения ресурсов ЦП. Можно установить и точность, и расстояние, на котором мы хотим наблюдать формирующиеся паттерны.



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16435

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