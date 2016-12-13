Гармонические паттерны — класс паттернов на графике, основывающихся на 5 экстремумах цены, на пропорциях и соотношениях между ними. Поскольку эти соотношения и пропорции сложно обнаружить при визуальном наблюдении, при торговле на гармонических паттернах необходимы компьютеризированные инструменты. Этот индикатор помогает трейдеру в автоматическом нахождении и отображении любых гармонических паттернов — как уже существующих, так и еще только формирующихся. С помощью этого индикатора определяются 14 паттернов:

AB=CD

Гартли

Летучая мышь

Альтернативная летучая мышь

Бабочка

Краб

Deep Crab

Три движения

Шифр

Акула

5-0

Nen Star

Черный лебедь

Белый лебедь

Индикацию каждого паттерна можно отдельно включить или выключить во входных параметрах. Дополнительные настройки отображения включают возможность установить лимит на количество точек по каждому типу паттерна, выбор цвета, а также максимальное количество баров, которое может охватываться паттерном. Последняя настройка связана еще и с использованием ЦП, где "максимальная история" (по умолчанию она выставлена в 1000 баров) устанавливает, как далеко в прошлое мы можем заглянуть при поиске паттернов. Паттерны не должны быть точно "загнанными" в рамки их определения, допускаются одинарные или диапазонные отклонения. Поскольу FastZZ Юрия Куликова используется для извлечения экстремумов, необходимо определить минимальный размер отклонения. Развивающиеся паттерны определяются по повторным проекциям и могут быть отключены для сохранения ресурсов ЦП. Можно установить и точность, и расстояние, на котором мы хотим наблюдать формирующиеся паттерны.







