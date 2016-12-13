Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Harmonic Pattern Finder - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 4909
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Гармонические паттерны — класс паттернов на графике, основывающихся на 5 экстремумах цены, на пропорциях и соотношениях между ними. Поскольку эти соотношения и пропорции сложно обнаружить при визуальном наблюдении, при торговле на гармонических паттернах необходимы компьютеризированные инструменты. Этот индикатор помогает трейдеру в автоматическом нахождении и отображении любых гармонических паттернов — как уже существующих, так и еще только формирующихся. С помощью этого индикатора определяются 14 паттернов:
- AB=CD
- Гартли
- Летучая мышь
- Альтернативная летучая мышь
- Бабочка
- Краб
- Deep Crab
- Три движения
- Шифр
- Акула
- 5-0
- Nen Star
- Черный лебедь
- Белый лебедь
Индикацию каждого паттерна можно отдельно включить или выключить во входных параметрах. Дополнительные настройки отображения включают возможность установить лимит на количество точек по каждому типу паттерна, выбор цвета, а также максимальное количество баров, которое может охватываться паттерном. Последняя настройка связана еще и с использованием ЦП, где "максимальная история" (по умолчанию она выставлена в 1000 баров) устанавливает, как далеко в прошлое мы можем заглянуть при поиске паттернов. Паттерны не должны быть точно "загнанными" в рамки их определения, допускаются одинарные или диапазонные отклонения. Поскольу FastZZ Юрия Куликова используется для извлечения экстремумов, необходимо определить минимальный размер отклонения. Развивающиеся паттерны определяются по повторным проекциям и могут быть отключены для сохранения ресурсов ЦП. Можно установить и точность, и расстояние, на котором мы хотим наблюдать формирующиеся паттерны.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16435
Класс для работы с алгоритмом блочного шифрования.Статистика спреда за час
Простое отображение статистики по среднему спреду за час.
Удобный осциллятор для расчета волн Эллиота.Rank AutoCorrelation
Индикатор включает ранговую корреляцию Спирмена и корреляцию Пирсона.