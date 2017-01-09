Harmonische Muster sind eine Klasse von Chartformationen basierend auf 5 Preisextrema und Einschränkungen für die Beziehungen und die Proportionen zwischen diesen. Da diese Einschränkungen und Verhältnisse schwierig durch visuelle Einschätzung zu überprüfen sind, sind computergesteuerte Messwerkzeuge für den Handel mit harmonischen Muster unerlässlich. Dieser Indikator hilft dem Händler automatisch alle bestehenden und aufstrebenden harmonische Muster zu erkennen und anzuzeigen . Die 14 durch diesen Indikator erkannten Muster sind:

AB=CD

Gartley

Bat

Alternate Bat

Butterfly

Crab

Deep Crab

Three Drives

Cypher

Shark

5-0

Nen Star

Black Swan

White Swan

Jedes Muster kann in den Eingaben individuell aktiviert oder deaktiviert werden. Zusätzliche Anzeigeeinstellungen umfassen die Möglichkeit, ein Limit auf die Anzahl der gemeinsamen Punkte pro Muster eines Typs, die Farben für die Anzeige, sowie die Anzahl der Balken die ein Muster maximal haben kann zu setzen. Die letzte Einstellung betrifft auch die CPU-Auslastung, wo "max Historie" (Standard 1000 Balken) festlegt, wie weit zurück in der Zeit mit dem Scannen und Anzeigen von Mustern begonnen wird. Muster müssen nicht exakt den Vorgaben entsprechen, da es möglich ist, eine Pufferzeit auf unären und/oder Bereichseinschränkungen festzulegen. Weil die FastZZ von Yury Kulikov zur Gewinnung von Tops/Bottoms dient, muss die Swing-Mindestgröße als Punkte-Wert angegeben werden. Entstehende Muster werden durch wiederholte Projektionen erkannt und können zwecks CPU-Schonung deaktiviert werden; Es ist möglich, die Präzision und die Entfernung in der man entstehende Muster sehen möchte, festzulegen.



