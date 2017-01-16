無料でロボットをダウンロードする方法を見る
1時間あたりのスプレッドの統計 - MetaTrader 5のためのインディケータ
特定の製品の実際の過去のスプレッドが最も低い（または最も高い）時間を決定し、それに応じてEA参入を調整する場合に便利です。
すべての行は、00:00に始まる1日のうちの8時間を表します。曜日は調整可能です。
最良の方法は、戦略テスターで、「真のティック」+視覚化モードで希望の期間だけ立ち上げることです。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16375
