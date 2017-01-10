请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
谐波形态是基于 5 个价格极值以及它们之间约束关系和比例的一种图表形态。由于这些约束和比率难以通过直观评估来验证, 因此计算机化的测量工具对于谐波形态交易是必要的。指标通过自动检测和显示任何存在的和新发起的谐波形态来帮助交易者。指标可检测 14 种形态:
- AB=CD
- 盖特利
- 蝙蝠
- 变形蝙蝠
- 蝴蝶
- 螃蟹
- 深海螃蟹
- 三重驱动
- Cypher
- 鲨鱼
- 5-0
- Nen 星
- 黑天鹅
- 白天鹅
每种形态均可在输入中单独启用或禁用。附加的显示设置包括每种类型的每种形态共享点的数量限制, 用于显示的颜色, 以及形态可具有的最大柱线数量。最后一个设置还涉及 CPU 使用情况, 其中 "max history" 的数量 (省缺1000 根柱线) 设置了显示形态时向后扫描的时间范围。模式不需要精确符合它们的约束, 应留有一定范围的余地。因为使用 Yury Kulikov 的 FastZZ 来提取顶部/底部, 所以必须指定波段大小的最小点值。新发起的形态通过重复的投影来检测, 并可因 CPU 保护而被禁用; 它可指定新发起形态的查看模式: 精度和距离。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/16435
任意秒数的蜡烛
这款指标用于生成任何时间段的模拟数据 - 但以秒为单位MACD Candles
这是一种更可能的方式令 MACD — 作为蜡烛, 没有价格和信号线。