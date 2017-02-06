コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

si_q_asi_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1025
評価:
(11)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むsi_q_asi指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指標チャート期間（時間枠）

この指標にはsi_q_asi.mq5指標ファイルが必要です。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

図1　si_q_asi_HTF指標

図1　si_q_asi_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16401

Bear_Bulls_Power_HTF Bear_Bulls_Power_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むBear_Bulls_Power指標です。

Waddah_Attar_Trend_HTF Waddah_Attar_Trend_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むWaddah_Attar_Trend指標です。

ColorJSatl_Digit_HTF ColorJSatl_Digit_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorJSatl_Digit指標です。

BalanceOfPower_Histogram_Alert BalanceOfPower_Histogram_Alert

現在のトレンドの強さと方向の色ヒストグラムとしてのBalance of Power (BOP)指標で、アラート、電子メール、プッシュ通知をモバイルデバイスに送信する機能を備えています。