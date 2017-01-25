本指标实现了一个突破系统，它使用了基于 JSatl_Digit 算法处理的最高价和最低价的序列形成的通道。

当价格离开灰色通道时，柱的颜色改为对应趋势方向的颜色，绿色代表金融资产价格的上升，红色 - 下跌。亮色表示烛形的方向与趋势方向一致，暗色则表示烛形的方向与趋势方向相反。

价格标签指示了通道的最近数值，用作突破水平线。

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库中的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include 目录下)，类的使用在文章"不使用额外的缓冲区来平均价格以用于中间计算"有完整描述。

图1. JSatl_Digit_System 指标