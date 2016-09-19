Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала, построенного на обработанных алгоритмом JSatl_Digit High и Low ценового ряда.

При выходе цены из серого канала бар оказывается окрашенным в цвет, соответствующий направлению тренда. Зелёный — рост финансового актива, красный — его падение. Яркие цвета соответствуют совпадению направления свечи и тренда, а темные соответствуют ситуации, когда направление свечи противоположно тренду.

Ценовыми метками обозначены последние значения канала, используемые в качестве пробойных уровней.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор JSatl_Digit_System