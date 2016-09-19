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JSatl_Digit_System - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала, построенного на обработанных алгоритмом JSatl_Digit High и Low ценового ряда.
При выходе цены из серого канала бар оказывается окрашенным в цвет, соответствующий направлению тренда. Зелёный — рост финансового актива, красный — его падение. Яркие цвета соответствуют совпадению направления свечи и тренда, а темные соответствуют ситуации, когда направление свечи противоположно тренду.
Ценовыми метками обозначены последние значения канала, используемые в качестве пробойных уровней.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор JSatl_Digit_System
Индикатор vaMA с возможностью замены усреднения, с отображением последнего значения в виде ценовой метки, с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков и с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.Мультивалютный ночной скальпер Night Scalper Multi
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