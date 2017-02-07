und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
JSatl_Digit_System - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 758
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator, der das Breakout-System mit der Verwendung des Kanals umsetzt, der auf dem verarbeitenden Algorithmus JSatl_Digit High und Low der Preisreihe gebaut wurde.
Wenn der Preis des grauen Kanals verlässt, wird die Bar in der Farbe gefärbt, die der Trendsrichtung entspricht. Grün - das Wachstum der Finanz-Aktiv, rot - sein Abstieg. Die helle Farben entsprechen der Übereinstimmung der Kerzenrichtung und Trendsrichtung, und die dunkel Farben entsprechen der Situation, wenn die Kerzenrichtung entgegen der Trendsrichtung ist.
Mit Preismarkierungen wurden die neuesten Werte des Kanals markiert, die als Durchbruchsebene verwendet sind.
Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.
in Abb.1. Der Indikator JSatl_Digit_System
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16370
Der Konstrukteur für die Erstellung der Histogramme der statistischen Verteilungen der Indikatoren, Timeserien und ihrer Ableitungen.Exp_AFL_WinnerV2
Der Experte Exp_AFL_WinnerV2 mit der Verwendung des Indikators AFL_WinnerV2.
Das Handelssystem, welches aufgrund der Signale des Indikators JSatl_Digit_System gebaut wurde.ColorJSatl_Digit
Der glättende schnelle digitale Filter JSatl mit der Anzeige des letzten Wertes in Form von einer Preismarkierung und mit der Möglichkeit, die Ebene des Indikators zur erforderlichen Anzahl der Ordnung abzurunden.