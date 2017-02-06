コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

JSatl_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

JSatl.mq5 (6.8 KB) ビュー
JSatl_HTF.mq5 (10.47 KB) ビュー
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むJSatl指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指標チャート期間（時間枠）

この指標にはJSatl.mq5指標ファイルが必要です。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

図1　JSatl_HTF

