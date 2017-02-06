コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

AFL_WinnerV2_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
846
評価:
(13)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むAFL_WinnerV2指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指標チャート期間（時間枠）

この指標にはAFL_WinnerV2.mq5指標ファイルが必要です。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

図1　AFL_WinnerV2

図1　AFL_WinnerV2

