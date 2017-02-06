コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

ColorXvaMA_Digit_StDev V2 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

J.B

平均化を置き換える能力を備えるvaMA指標です。チャネルレベルを必要な桁数に丸める可能性のある価格ラベルとして最新の値を表示します。さらに、標準偏差アルゴリズムに基づいて色付きの点でトレンドの強さを示します。四捨五入後の桁数は Digit入力変数で設定されます。

input uint Digit=3; // 四捨五入後の桁数

XvaMA指標の標準偏差がdK1及びdK2入力パラメータの値の間の場合には、小さい色付きの点が移動平均線に現れます。点の色は、現在のトレンドの方向に対応します。

input double dK1=1.5;  // 2乗フィルタ係数1
input double dK2=2.5;  // 2乗フィルタ係数2

標準偏差が dK2 入力パラメータの値よりも大きい場合には、色付きの点が大きくなります。したがって、トレンド強度指標には3レベルが存在します。

  1. 弱 - 点なし
  2. 中 — 小さな色付きの点
  3. 強い — 大きな色付きの点

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（<terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1　ColorXvaMA_Digit_StDev指標

i4_DRF_v3_HTF i4_DRF_v3_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むi4_DRF_v3指標です。

i4_DRF_v2_HTF i4_DRF_v2_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む i4_DRF_v2指標です。

フィボジグザグ フィボジグザグ

フィボジグザグ指標を使用すると、フィボナッチ比を使用して支持および抵抗レベルを推定することができます。

フィボバーMT5 フィボバーMT5

最後のバーに基づいてフィボナッチレベルを描画する指標です。