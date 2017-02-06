無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ColorXvaMA_Digit_StDev V2 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 869
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
J.B
平均化を置き換える能力を備えるvaMA指標です。チャネルレベルを必要な桁数に丸める可能性のある価格ラベルとして最新の値を表示します。さらに、標準偏差アルゴリズムに基づいて色付きの点でトレンドの強さを示します。四捨五入後の桁数は Digit入力変数で設定されます。
input uint Digit=3; // 四捨五入後の桁数
XvaMA指標の標準偏差がdK1及びdK2入力パラメータの値の間の場合には、小さい色付きの点が移動平均線に現れます。点の色は、現在のトレンドの方向に対応します。
input double dK1=1.5; // 2乗フィルタ係数1 input double dK2=2.5; // 2乗フィルタ係数2
標準偏差が dK2 入力パラメータの値よりも大きい場合には、色付きの点が大きくなります。したがって、トレンド強度指標には3レベルが存在します。
- 弱 - 点なし
- 中 — 小さな色付きの点
- 強い — 大きな色付きの点
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（<terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
図1 ColorXvaMA_Digit_StDev指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16270
