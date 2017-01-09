Participe de nossa página de fãs
Autor real:
J.B
Indicador vaMA com possibilidade de substituir a média, exibição do valor mais recente sob a forma de etiquetas de preço, com a possibilidade de arredondar os níveis do indicador até um número necessário de dígitos e com indicação adicional de força da tendência com pontos coloridos na base do algoritmo do desvio padrão. O número de dígitos para arredondamento, é definido no indicador de entrada do indicador Digit :
input uint Digit=3; //número de casas decimais para arredondamento
Se o desvio padrão do indicador XvaMA estiver no intervalo entre os valores dos parâmetros dK1 e dk2, na média móvel aparecerá um ponto pequeno com uma color correspondente à direção da tendência atual.
input double dK1=1.5; // Coeficiente 1 para o filtro quadrático input double dK2=2.5; // Coeficiente 2 para o filtro quadrático
Se o valor do desvio padrão se tornar superior ao valor do parâmetro de entrada dk2, o ponto colorido torna-se maior em tamanho. Assim, obtemos uma indicação da intensidade de tendência com três níveis de força.
- Fraco — sem pontos coloridos;
- Médio — pontos coloridos pequenos;
- Forte — pontos coloridos grandes.
O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.
Fig.1. Indicador ColorXvaMA_Digit_StDev
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16270
