i4_DRF_v2_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むi4_DRF_v2指標：
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
この指標にはi4_DRF_v2.mq5指標ファイルが必要です。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。
図1 i4_DRF_v2_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16266
ColorXvaMA_Digit
平均化を置き換える能力を備えるvaMA指標です。チャネルレベルを必要な桁数に丸める可能性のある価格ラベルとして最新の値を表示します。iBarShift_MT5
iBarShift関数のMetaTrader 5用版は、インデックスを見つける必要があるバーの開始時刻を示すdatetime型のパラメータをとります。
i4_DRF_v3_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むi4_DRF_v3指標です。ColorXvaMA_Digit_StDev V2
平均化を置き換える能力を備えるvaMA指標です。チャネルレベルを必要な桁数に丸める可能性のある価格ラベルとして最新の値を表示します。さらに、標準偏差アルゴリズムに基づいて色付きの点でトレンドの強さを示します。