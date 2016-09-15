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ColorXvaMA_Digit_StDev V2 - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
J.B
Индикатор vaMA с возможностью замены усреднения с отображением последнего значения в виде ценовой метки, с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков и с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения. Порядок округления определяется входной переменной индикатора Digit :
input uint Digit=3; //количество разрядов округления
Если стандартное отклонение индикатора XvaMA находится в диапазоне между значениями параметров dK1 и dk2, то на скользящей средней появляется маленькая цветная точка с цветом, соответствующем направлению действующего тренда.
input double dK1=1.5; // Коэффициент 1 для квадратичного фильтра input double dK2=2.5; // Коэффициент 2 для квадратичного фильтра
Если значение стандартного отклонения становится больше значения входного параметра dk2, то цветная точка становится больше размером. Таким образом, получается индикация силы тренда с тремя уровнями силы.
- Слабый — нет цветных точек;
- Средний — маленькие цветные точки;
- Сильный — большие цветные точки.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор ColorXvaMA_Digit_StDev
Индикатор XvaMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.i4_DRF_v3_HTF
Индикатор i4_DRF_v3 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Индикатор JSatl с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Fibo Bar MT5
Индикатор, рисующий уровни Фибоначчи по последнему бару.