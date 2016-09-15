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Индикаторы

ColorXvaMA_Digit_StDev V2 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1853
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

J.B

Индикатор vaMA с возможностью замены усреднения с отображением последнего значения в виде ценовой метки, с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков и с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения. Порядок округления определяется входной переменной индикатора Digit :

input uint Digit=3; //количество разрядов округления

Если стандартное отклонение индикатора XvaMA находится в диапазоне между значениями параметров dK1 и dk2, то на скользящей средней появляется маленькая цветная точка с цветом, соответствующем направлению действующего тренда.

input double dK1=1.5;  // Коэффициент 1 для квадратичного фильтра
input double dK2=2.5;  // Коэффициент 2 для квадратичного фильтра

Если значение стандартного отклонения становится больше значения входного параметра dk2, то цветная точка становится больше размером. Таким образом, получается индикация силы тренда с тремя уровнями силы.

  1. Слабый — нет цветных точек;
  2. Средний — маленькие цветные точки;
  3. Сильный — большие цветные точки.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор ColorXvaMA_Digit_StDev

Рис.1. Индикатор ColorXvaMA_Digit_StDev

XvaMA_HTF XvaMA_HTF

Индикатор XvaMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

i4_DRF_v3_HTF i4_DRF_v3_HTF

Индикатор i4_DRF_v3 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

JSatl_HTF JSatl_HTF

Индикатор JSatl с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Fibo Bar MT5 Fibo Bar MT5

Индикатор, рисующий уровни Фибоначчи по последнему бару.