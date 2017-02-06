コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

フィボジグザグ - MetaTrader 5のためのインディケータ

フィボジグザグ指標を使用すると、フィボナッチ比を使用して支持および抵抗レベルを推定することができます。

指標アルゴリズム

この指標は後続の高値と安値を特定してそれらの間の距離を見つけ、この天井からの距離と底からの距離の割合（23,6％、38,2％、50％、61,8％）をレイアウトします。計算は、最小値または最大値が完了した時点で実行されます。この指標は、標準のZigZag指標の完全に改訂されたバージョンです。

適応分野

この指標は、決済逆指値/決済指値の設定、特に利益を固定するために使用することができます。また、この指標はJoe DiNapoliシステムを使用しているトレーダーにとっても関心の対象となるかもしれません。

フィボナッチレベルは、平均的なエキスパートにとっては良い参入ポイントになるかもしれません。

レベル

  1. 23.6%
  2. 38.2%
  3. 50%
  4. 61.8 %

指標パラメータ

  • ExtDepth — 高値または安値を特定するために使用されるローソクの数で主なパラメータ
  • ExtDeviation ポイントでの最小偏差
  • InpBackstep 再計算に使用される極値の数

USDJPY

