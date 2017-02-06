コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

フィボバーMT5 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Taras Slobodyanik
ビュー:
1716
評価:
(36)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
この指標は、最後のバーに基づいてフィボナッチレベルを描画します。新しいバーが表示されると、レベルが再描画されます。

パラメータ

  • Last Bar for Fibo — 最後のバーを探す時間枠
  • Upper color — 上線の色
  • Main color — 中線の色
  • Lower color — 下線の色
  • Style lines — 線のスタイル
  • Line Width — 線の幅

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16327

