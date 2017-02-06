無料でロボットをダウンロードする方法を見る
フィボバーMT5 - MetaTrader 5のためのインディケータ
この指標は、最後のバーに基づいてフィボナッチレベルを描画します。新しいバーが表示されると、レベルが再描画されます。
パラメータ
- Last Bar for Fibo — 最後のバーを探す時間枠
- Upper color — 上線の色
- Main color — 中線の色
- Lower color — 下線の色
- Style lines — 線のスタイル
- Line Width — 線の幅
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16327
