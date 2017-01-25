请观看如何免费下载自动交易
ColorXvaMA_Digit_StDev V2 - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1352
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
真实作者:
J.B
可以替换移动平均的vaMA指标。它把最近的价格数值显示为标签，并且可以把通道的水平近似到所需小数点位数。另外，它还基于标准偏差算法使用彩色点指示了趋势的强度。小数点尾数在输入变量Digit中设置:
input uint Digit=3; //舍入的小数位数
如果XvaMA指标的标准差在参数值 dK1 和 dK2 之间，在移动平均上就出现小的彩色点，它的颜色对应了当前趋势的方向。
input double dK1=1.5; // 平方律过滤系数1 input double dK2=2.5; // 平方律过滤系数2
如果标准偏差高于输入参数dK2的值，点就会变大，这样，我们就有了3种级别的趋势强弱指示。
- 弱 — 没有点；
- 中等 — 小的彩色点；
- 强 — 大的彩色点。
本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库中的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include 目录下)，类的使用在文章"不使用额外的缓冲区来平均价格以用于中间计算"有完整描述。
图1. ColorXvaMA_Digit_StDev 指标
i4_DRF_v3_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 i4_DRF_v3 指标。i4_DRF_v2_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 i4_DRF_v2 指标。
Fibo ZigZag
Fibo ZigaZag 可以使用斐波那契比率计算可能的支撑和阻力水平。MT5 斐波那契柱
根据最近的柱绘制斐波那契水平线的指标。