真实作者:

J.B

可以替换移动平均的vaMA指标。它把最近的价格数值显示为标签，并且可以把通道的水平近似到所需小数点位数。另外，它还基于标准偏差算法使用彩色点指示了趋势的强度。小数点尾数在输入变量Digit中设置:



input uint Digit=3;

如果XvaMA指标的标准差在参数值 dK1 和 dK2 之间，在移动平均上就出现小的彩色点，它的颜色对应了当前趋势的方向。

input double dK1= 1.5 ; input double dK2= 2.5 ;

如果标准偏差高于输入参数dK2的值，点就会变大，这样，我们就有了3种级别的趋势强弱指示。

弱 — 没有点； 中等 — 小的彩色点； 强 — 大的彩色点。

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库中的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include 目录下)，类的使用在文章"不使用额外的缓冲区来平均价格以用于中间计算"有完整描述。

图1. ColorXvaMA_Digit_StDev 指标