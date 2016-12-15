



Exp_RVIDiffエキスパートアドバイザーはRVIDiff指標の色の変化に基づいています。シグナルはヒストグラムの方向の変化があった場合にバーが閉じるときに形成されます。

このエキスパートアドバイザーの実行にはコンパイルされたRVIDiff.ex5指標ファイルが必要です。このファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供するブローカーによるエキスパートアドバイザーの使用、また、注文を出す際の決済逆指値と決済指値のオプション設定を可能にすることにご注意ください。 ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。

検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザー入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。





図1 チャートでの約定履歴のインスタンス



H6での2015のUSDCADの検証結果：

図2 テスト結果チャート