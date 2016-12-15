コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

Exp_RVIDiff - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
810
評価:
(14)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Experts\
Exp_RVIDiff.mq5 (7.47 KB) ビュー
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ビュー
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
RVIDiff.mq5 (7.69 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動


Exp_RVIDiffエキスパートアドバイザーはRVIDiff指標の色の変化に基づいています。シグナルはヒストグラムの方向の変化があった場合にバーが閉じるときに形成されます。

このエキスパートアドバイザーの実行にはコンパイルされたRVIDiff.ex5指標ファイルが必要です。このファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供するブローカーによるエキスパートアドバイザーの使用、また、注文を出す際の決済逆指値と決済指値のオプション設定を可能にすることにご注意ください。 ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。

検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザー入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。


図1　チャートでの約定履歴のインスタンス

図1　チャートでの約定履歴のインスタンス


H6での2015のUSDCADの検証結果：

図2　テスト結果チャート

図2　テスト結果チャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16222

StepSto_v2 StepSto_v2

トレンド指標

Exp_i-SpectrAnalysis_Chaikin Exp_i-SpectrAnalysis_Chaikin

Exp_i-SpectrAnalysis_Chaikinエキスパートアドバイザーはi-SpectrAnalysis_Chaikin指標の方向の変化に基づきます。

RVIDiff_HTF RVIDiff_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つRVIDiff指標

LaguerreFilterCloud LaguerreFilterCloud

ジョンエラーズ著作の本「Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading（株式や先物のためのサイバネティック分析：最先端のDSP技術があなたの取引を改善）」の2つの移動平均線に基づいた指標。