ポケットに対して
インディケータ

BalanceOfPower_Histogram_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つBalanceOfPower_Histogram指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指標チャート期間（時間枠）

この指標はBalanceOfPower_Histogram.mq5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

図1　BalanceOfPower_Histogram_HTF指標

図1　BalanceOfPower_Histogram_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16213

