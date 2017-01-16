無料でロボットをダウンロードする方法を見る
RSICandleV2 - MetaTrader 5のためのインディケータ
買わ/売られ過ぎ領域のブレイクを色で表示するローソク足として実装される古典的なRSI指標です。ローソク足は、RSIアルゴリズムによって処理された、関連する価格時系列の結果として表示されます。多くの状況において、このようなアプローチは分析の目的のためにより有益であり得ます。
上昇しているローソク足の高値が買われ過ぎレベルを上回ってると、それは濃い青色で塗られます。上昇しているローソク足が売られ過ぎのレベルを横切ったり上から触れたりすると、それも濃い青色で塗られます。同様に、反対は明るい赤色の下降ローソク足です。他の場合、ローソク足の色は薄いです。
図1 RSICandleV2指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16202
