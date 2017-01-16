コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

OsHMA_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
916
評価:
(19)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ビュー
OsHMA.mq5 (6.79 KB) ビュー
OsHMA_HTF.mq5 (8.58 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つOsHMA指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指標チャート期間（時間枠）

この指標はOsHMA.mq5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

図1　OsHMA_HTF

図1　OsHMA_HTF

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16194

PriceChannel_Stop_Digit_HTF PriceChannel_Stop_Digit_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つPriceChannel_Stop_Digit指標

CronexDeMarker_Signal CronexDeMarker_Signal

CronexDeMarker_Signal指標は、固定された時間枠でのCronexDeMarker指標の値を使用して、現在の動向に関する情報を示します。

XvaMA XvaMA

平均化アルゴリズムを変更することができるvaMA移動平均線。

FloatPivot_HTF FloatPivot_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つFloatPivot指標