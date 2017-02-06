この簡単なエキスパートアドバイザーは、フィボナッチレベルの取引能力を示すために作成されました。標準的なZigZag指標（MetaTraderの標準的なもの）がグリッド配置の基礎として使用されています。

EAは、最新の2つの高値と2つの安値に基づいてトレンド方向を決定します（より高い高値とより高い安値の存在は上昇トレンド、より低い高値とより低い安値は下降トレンド、異なる方向への高値と安値の変化はトレンドの不在）。フィボナッチグリッドはトレンドのみに基づいています。

グリッドがプロットされると、EAはあるレベルまでリトレースメントを待って、このレベルのブレイクアウトの反対方向で取引します。

EAは以下のパラメータを使用します。

ZigZag Depth — ZigZag指標のパラメータ

ZigZag Deviation — ZigZag指標のパラメータ

ZigZag BackStep — ZigZag指標のパラメータ

Trade volume — 取引中のロット

Stop-loss level (points) — ポイント単位での決済逆指値

Take profit at FIBO extension — フィボナッチの拡張としての決済指値値（例えば、0.38の値は138％の拡大を意味します）

Next bar close distance from level (points) — トレンドに沿ったEAが取引を開始するレベルからの距離

Next to previous high(low) distance — EAがトレンドを検索する後続の高安値の間の最小距離

Pause from close to trade (bars) — EAが新たな取引を開始するために以前の取引終了後に経過しなければならないバーの数;

Fibo levels colors — フィボナッチグリッドレベルの色

取引では、EAは標準ZigZag指標に基づいた動向を使用してプロットされたフィボナッチレベルを使用します。