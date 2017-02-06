コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Feed of all deals - MetaTrader 5のためのインディケータ

prostotrader | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1334
評価:
(26)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

この指標は、銘柄による取引の総数をリアルタイムで表示します。取引の赤い線は売り、青い線は買いのためのものです。

指標バッファ内の実際の履歴サイズが0の場合、チャート上のバーの数に等しいすべての使用可能な履歴が使用可能になります（これは指標の操作速度に影響する可能性があります）。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16210

i4_DRF_v2 i4_DRF_v2

終値の上昇と下落の計算を伴う単純なトレンド指標。

ZZ Fibo Trader ZZ Fibo Trader

ZZ Fibo Traderは、ZigZagの長い衝撃波にフィボナッチ線をプロットするSimple ZZ Fiboの使い方を簡単に示しています。さらに、このアルゴリズムは、決済逆指値を動かすための放物系の動作を示しています。

フィボリトレースメントトレーダー フィボリトレースメントトレーダー

このエキスパートアドバイザーは、標準のZigZagインジケータに基づいてフィボナッチをプロットし、すべてのレベルからレクレーシズを交換します。レベルは固定されており、ユーザーがカスタマイズすることはできません。

RVIDiffSign RVIDiffSign

RVIDiff 指標に基づいたセマフォシグナル指標です。