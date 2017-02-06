無料でロボットをダウンロードする方法を見る
この指標は、銘柄による取引の総数をリアルタイムで表示します。取引の赤い線は売り、青い線は買いのためのものです。
指標バッファ内の実際の履歴サイズが0の場合、チャート上のバーの数に等しいすべての使用可能な履歴が使用可能になります（これは指標の操作速度に影響する可能性があります）。
i4_DRF_v2
終値の上昇と下落の計算を伴う単純なトレンド指標。ZZ Fibo Trader
ZZ Fibo Traderは、ZigZagの長い衝撃波にフィボナッチ線をプロットするSimple ZZ Fiboの使い方を簡単に示しています。さらに、このアルゴリズムは、決済逆指値を動かすための放物系の動作を示しています。
フィボリトレースメントトレーダー
このエキスパートアドバイザーは、標準のZigZagインジケータに基づいてフィボナッチをプロットし、すべてのレベルからレクレーシズを交換します。レベルは固定されており、ユーザーがカスタマイズすることはできません。RVIDiffSign
RVIDiff 指標に基づいたセマフォシグナル指標です。