この指標は、銘柄による取引の総数をリアルタイムで表示します。取引の赤い線は売り、青い線は買いのためのものです。

指標バッファ内の実際の履歴サイズが0の場合、チャート上のバーの数に等しいすべての使用可能な履歴が使用可能になります（これは指標の操作速度に影響する可能性があります）。