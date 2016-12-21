私たちのファンページに参加してください
Exp_RAVI_Histogram - MetaTrader 5のためのエキスパート
RAVI_Histogramオシレータのシグナルに基づいたExp_RAVI_Histogramブレイクアウト取引システムです。シグナルは、指標が下から買われ過ぎレベル、または上から売られ過ぎレベルを突き抜けた場合、バーが閉じた場合に形成されます。
このエキスパートアドバイザーの実行にはコンパイルされたRAVI_Histogram.ex5指標ファイルが必要です。このファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。
TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供する Expert Adviser の使用、また、注文を出す際のストップロスおよびテイクプロフィットのオプション設定を可能にすることにご注意ください。 ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。
下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されています。検証ではストップロスとテイクプロフィットは使われていません。
図1 チャートでの約定履歴のインスタンス
H4での2015のGBPJPYのテスト結果：
図2 テスト結果チャート
