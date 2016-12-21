コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

Exp_RAVI_Histogram - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
829
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Experts\
Exp_RAVI_Histogram.mq5 (8.97 KB) ビュー
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ビュー
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
RAVI_Histogram.mq5 (9.32 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

RAVI_Histogramオシレータのシグナルに基づいたExp_RAVI_Histogramブレイクアウト取引システムです。シグナルは、指標が下から買われ過ぎレベル、または上から売られ過ぎレベルを突き抜けた場合、バーが閉じた場合に形成されます。

このエキスパートアドバイザーの実行にはコンパイルされたRAVI_Histogram.ex5指標ファイルが必要です。このファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供する Expert Adviser の使用、また、注文を出す際のストップロスおよびテイクプロフィットのオプション設定を可能にすることにご注意ください。 ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。

下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されています。検証ではストップロスとテイクプロフィットは使われていません。

図1　チャートでの約定履歴のインスタンス

図1　チャートでの約定履歴のインスタンス

H4での2015のGBPJPYのテスト結果：

図2　テスト結果チャート

図2　テスト結果チャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16100

FloatPivot FloatPivot

ボリンジャーバンド®チャンネルの他の選択肢でチャンネルには色付きの内側エリアがあります。

RAVI_Histogram_HTF RAVI_Histogram_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むRAVI_Histogram指標です。

BalanceOfPower_Histogram BalanceOfPower_Histogram

現在のトレンドの強さと方向の色ヒストグラムとしてのBOP（Balance of Power）指標です。

PPO_SignAlert PPO_SignAlert

相対的な平滑化価格の変化率に基づいたセマフォシグナル指標で、アラート機能、電子メール、モバイルデバイスへのプッシュ通知の送信を特徴とします。